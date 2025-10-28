Lida Lee стане новою ведучою реаліті Кохання на виживання

Відома дата прем’єрного випуску! Вже 1 грудня о 22:00 на Новому каналі стартує новий сезон з ведучою Lida Lee

Якщо ви ще не придумали, як проводити зимові вечори, у Нового каналу є для вас чудове рішення. На глядачів чекають незабутні історії 16-ти пар, які випробовуватимуть свої почуття на міцність та перевірятимуть, чи справді їхнє кохання здатне витримати все. Цей сезон «Кохання на виживання» обіцяє бути особливо емоційним, адже до командної роботи над проектом долучилася артистка Lida Lee, для якої ця роль стала справжньою телевізійною пригодою.

– Бути ведучою «Кохання на виживання» – велика відповідальність. Коли я йшла на цей проект, навіть не уявляла, що буду настільки емпатичною та так глибоко занурюватимусь у життя чужих мені людей. А згодом зрозуміла: а як інакше? – зізнається ведуча реаліті «Кохання на виживання», артистка Lida Lee. – Я проживала разом з парами їхні особливі моменти, спостерігала за тим, як вони трансформуються, знаходять важливі інсайти чи відкривають на щось очі. Я точно не очікувала, що буде саме так.

Під час чотирьох місяців проекту ведуча не лише спостерігала за парами, а й сама пережила повний спектр емоцій.

– Найбільше під час зйомок мені подобалося те, що всі історії кохання пар – реальні. Вони справді прийшли боротися за почуття. Нічого не вигадано, все по-справжньому. Ми лише підсвічували ключові моменти, – говорить Lida Lee. – Ще подобалося бути собою: гучно сміятися, не стримувати емоцій, інколи плакати, залишатися щирою. Ці чотири місяці стали справжніми емоційними гойдалками, і я навіть пропрацювала власні внутрішні моменти.

Lida Lee зізнається, що після зйомок цього сезону не може залишатися байдужою до проекту.

– Хоч де б я з’являлася, раджу всім дивитися новий сезон «Кохання на виживання», – з усмішкою поділилася Lida Lee. – Впевнена, що він подарує нам дуже багато нових мемів та улюбленців, багато сміху та сліз. Від себе можу сказати, що це буде сенсаційний сезон, бо такого ще не було в інших. А ще – моя улюблена цифра 7. Наступного року має бути сьомий сезон. І я більше люблю цифру 7, ніж 6. Розумієте натяк? (сміється).

Чи справді кохання сильніше за будь-які випробування? Дізнаєтеся вже 1 грудня о 22:00 в реаліті «Кохання на виживання». Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового, щоб не пропустити довгоочікувану й емоційну прем’єру