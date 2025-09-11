Lida Lee розповіла про зйомки Кохання на виживання у Львові

Ведуча реаліті «Кохання на виживання» зізналася, що в її житті з’явилася романтика

«Атракціони, екстрим та романтична ніч»: ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee – про побачення мрії

Зараз дивляться

Lida Lee розповіла про романтику під час зйомок «Кохання на виживання» у Львові

Зйомки шостого сезону реаліті «Кохання на виживання», який глядачі Нового каналу побачать вже цього року, на фінішній прямій. Команда проекту та нова ведуча реаліті артистка Lida Lee днями повернулися до столиці з заходу України, де відпрацювали чимало яскравих знімальних днів. Попереду лишилися випробування для кількох пар, випуски з якими зніматимуть на Київщині. І поки між зйомками є невеличка перерва, Lida Lee поділилася враженнями від знімального процесу та перебування у Львові.

– Період зйомок у Львові був, як і інші, по-своєму особливим: і цікавими завданнями, і локаціями, і парами, – поділилася ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Але найбільше, напевно, запамʼяталася ніч обстрілів. Буквально поруч із нами впав шахед. Я підірвалася з ліжка від звуку, як він падає, й бігла вниз на паркінг. Було дуже гучно.

Попри небезпеку та складні зйомки, Львів для ведучої Нового каналу запам’ятався не лише роботою в кадрі та вибухами, а й теплими моментами, пов’язаними з особистим життям.

– Львів запамʼятається романтикою, – з усмішкою говорить Lida Lee. – Так приємно, коли тебе забирають після зйомок, і є час тільки для вас, щоб погуляти. Тож львівські спогади – про кохання. Кохання на виживання, звісно ж (усміхається).

Вже чекаєте премʼєру нового сезону реаліті «Кохання на виживання»? Замислюєтеся над тим, чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах і чи до снаги їм випробування, які підготувала команда проекту та нова ведуча Lida Lee? Побачите дуже скоро. Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового