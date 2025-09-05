Новий каналКохання на виживанняНовини

«Атракціони, екстрим та романтична ніч»: ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee – про побачення мрії

Як організувати ідеальне побачення: ідеї від Lida Lee

Зйомки нового сезону романтичного реаліті «Кохання на виживання» ще тривають. Тож поки нова ведуча реаліті Lida Lee підготувала добірку варіантів, як можна провести особливий вечір удвох

Топ-5 фільмів для побачень: радить ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee

Хочете здивувати кохану людину й подарувати їй незабутні емоції? Побачення – це завжди чудова ідея. Ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee поділилася своїми улюбленими ідеями, які допоможуть спланувати яскраве та по-справжньому романтичне побачення.

Оренда кінотеатру

– Ви можете забронювати невеликий зал у кінотеатрі лише для двох, насолодитися фільмом наодинці, замовити вишукані страви та створити по-справжньому романтичну атмосферу, – радить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee.

Атракціони

– Поєднати дитинство з адреналіном. Піти на різні гірки, спробувати картинг, VR, – говорить Lida Lee. – А ще погратися з різними автоматами, де потрібно влучити м’ячем у кільце, вдарити грушу, пограти в дартс та виграти для коханої іграшку. Це дуже весело та цікаво.

Екстрим

– Дуже крутими є екстремальні побачення – політати разом в аеротрубі чи спробувати зануритися з аквалангом та разом поплавати під водою, роздивляючись красивих рибок.

Романтичний вечір

– Замовити для неї красиву білизну в подарунок, але обов’язково вгадати з розміром, – сміється Lida Lee. – Влаштувати смачну вечерю та разом провести ніч. Тут можна багато фантазувати, наприклад, зняти номер у готелі зі СПА, поекспериментувати з сексуальними іграшками або ж влаштувати побачення у стилі «50 відтінків сірого».

Вже чекаєте премʼєру нового сезону реаліті «Кохання на виживання»? Замислюєтеся над тим, чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах і чи до снаги їм випробування, які підготувала команда проекту та нова ведуча Lida Lee? Побачите дуже скоро. Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового

