Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee розповіла про список улюблених фільмів про кохання

До прем’єри нового сезону романтичного реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» лишається кілька місяців. І щоб зробити очікування більш приємним, нова ведуча проекту Lida Lee підготувала для глядачів список улюблених фільмів про кохання

«Найцінніший корінець розділю з коханим»: що колекціонує Lida Lee?

Зараз дивляться

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee назвала список улюблених фільмів про кохання

Деякі пари, що беруть участь в новому сезоні реаліті «Кохання на виживання», зізналися ведучій Нового каналу Lida Lee, що у стосунках їм не вистачає романтики. Тож артистка поділилася добіркою перевірених часом фільмів, які здатні подарувати закоханим години солодких емоцій, тепла та щирих зізнань. Ці фільми – вічна класика, яку хочеться переглядати знову і знову. Якщо ще не бачили щось із цього переліку – зараз саме час.

– Якщо обирати між переглядом фільму вдома та в кінотеатрі, то я б вибрала друге, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Забронювати місця в невеличкому залі, де небагато людей, та класно провести час. Ну і, звісно ж, замовити щось смачненьке, а не готувати вдома.

Топ-5 фільмів для закоханих від Lida Lee:

Романтична драма «Щоденник памʼяті» (2004 рік)

Це красива історія великого, але непростого кохання Ноя (Раян Ґослінг) та Еллі (Рейчел МакАдамс). Він – простий хлопець із робітничої родини, вона – донька багатих батьків. Літо, яке вони провели разом, було сповнене пристрасті та мрій, але соціальні відмінності та батьківські заборони розлучили їх. Через роки вони знову зустрічаються, щоб нарешті вирішити, чи варто дати шанс почуттям, які так і не зникли.

Романтична комедія «Тільки ти» (1994 рік)

Віра в долю, несподівана любов та магія Італії. Минуло багато років після того, як маленька Фейт (Маріса Томей) дізналася від ворожки, що її справжнє кохання має ім’я Деймон Бредлі (Роберт Дауні-молодший). Вона заручена з іншим, але за кілька днів до весілля їй телефонує друг її нареченого, який представляється Деймоном Бредлі. Дівчина кидає всі справи та в пошуках свого щастя вирушає за Деймоном до Італії.

Романтична комедія «Вам лист» (1998 рік)

Кетлін Келлі (Мег Райан) – власниця невеличкої та затишної книгарні, яка залишилась їй у спадок від матері. Біля неї відкривається великий книжковий супермаркет, власником якого є Джо Фокс (Том Генкс) – і з ним у Кетлін негайно виникає бізнес-конкуренція. Героїня відчайдушно бореться за свій магазин, знаходячи розраду в інтернет-листуванні з незнайомцем. Вони анонімно листуються, не підозрюючи, хто є на іншому кінці, і поступово закохуються одне в одного.

Мелодрама «Несплячі в Сіетлі» (1993 рік)

Після смерті дружини Сем Болдвін (Том Генкс) разом із сином переїжджає до Сіетла, сподіваючись залишити болісні спогади позаду, але йому це не вдається. Напередодні Різдва син Сема, Джон, телефонує на радіошоу та розповідає ведучому про горе батька та просить допомогти йому знайти для тата нову дружину. Сотні жінок зі всієї країни пишуть Сему листи, і лише одна з них розуміє – Сем та вона створені одне для одного.

Мелодраматичний фантастичний фільм «Будинок біля озера» (2006 рік)

Кейт Форстер (Сандра Буллок) після розставання з хлопцем покидає орендований будинок на березі озера та залишає в поштовій скриньці записку для наступного мешканця. Алекс Вайлер (Кіану Рівз) знаходить цей лист та відповідає – таким чином між ними зав’язується романтичне листування. Якби не одне але – через кілька днів листування герої розуміють, що живуть у різний час: він – у 2004 році, вона – у 2006-му.

Вже чекаєте на премʼєру нового сезону реаліті «Кохання на виживання»? Замислюєтеся над тим, чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах і чи до снаги їм випробування, які підготувала команда проекту та нова ведуча Lida Lee? Побачите дуже скоро. Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового