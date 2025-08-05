Lida Lee – ведуча Кохання на виживання 6 сезон – розповіла, що колекціонує

Співачка Lida Lee стала новою ведучою реаліті «Кохання на виживання» на Новому каналі, зйомки якого тривають просто зараз. Вона розповіла, яке хобі супроводжує її вже понад вісім років та допомагає зберегти найцінніші моменти життя

Хтось з кожної подорожі привозить додому магнітики, у когось кожен похід у магазин duty free закінчується покупкою нових парфумів, а хтось під час мандрівок поповнює колекцію капелюхів чи сонцезахисних окулярів. А от ведуча реаліті «Кохання на виживання» співачка Lida Lee має особливе захоплення – вона збирає корінці від квитків, за кожним з яких стоїть особлива історія. Ідея колекціонувати ці корінці виникла не випадково.

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– Почалася ця історія ще з часів, коли я працювала вокалісткою у міжнародному проекті з дівчиною-діджейкою. За той час ми відвідали 25 країн, серед них – Тайвань, Непал, В’єтнам, Колумбія, – згадує ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – І саме з тих подорожей я почала колекціонувати спогади за допомогою корінців від квитків. Розуміла, що навряд чи колись повернуся саме в ті країни, а в пам’яті хотілось це якось зафіксувати. І уявляла собі таку карту світу, куди буду кріпити ці корінці. Але минуло вже понад вісім років, а я досі цього не зробила. Поки вони лежать у коробці та чекають моменту, коли куплю цю карту, прикріплю їх і буду підходити до неї та згадувати подорожі.

Серед десятків корінців є один, на який Ліда не може дивитися без усмішки.

– Найдорожчий корінець, мабуть, той, який пов’язаний з поїздкою всієї моєї сім’ї на Тенерифе. Бо щоразу, як бачу його, виринають теплі спогади, – говорить Lida Lee. – Це вперше в житті я відпочивала з усією родиною – з мамою, батьком, братом, з його дружиною. Якраз тоді брат зробив їй пропозицію (усміхається). І це такі чуттєві спогади для мене, бо після ми вже не відпочивали всі разом. А наступний найцінніший корінець буде той, який я розділю з коханою людиною.

У списку Ліди ще багато країн, де вона ніколи не була, але дуже хоче там опинитися. І, звісно, кожна подорож – це ще один маленький папірець, який колись потрапить на карту.

– Дуже хочу в Сінгапур, а ще мрію відвідати Америку, побачити її на власні очі. І також Антарктиду та Шотландію, – поділилася Lida Lee. – У мене є мрія – повністю заповнити карту корінцями від квитків, щоб на ній не було вільного місця. Хочу відвідати всі куточки цього світу!

Вже чекаєте на премʼєру нового сезону реаліті «Кохання на виживання»? Замислюєтеся над тим, чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах і чи до снаги їм випробування, які підготувала команда проекту та нова ведуча Lida Lee? Побачите дуже скоро. Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового