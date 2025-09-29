Lida Lee розповіла про курйози у свій день народження: що пригадала співачка

Сьогодні, 29 вересня, день народження святкує ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання», артистка Lida Lee

«Львів запам’ятається романтикою»: Lida Lee – про те, як робота поєдналася з особистим

Іменинниця Lida Lee розповіла про курйози в день народження

Від смішних ситуацій у дитинстві до неочікуваних подарунків від батьків та омріяної подорожі. Ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання», артистка Lida Lee зустрічає новий рік життя. Співачка розповіла, як змінилося її ставлення до свята та де вона святкуватиме день народження цього року.

– Я дуже люблю свій день народження і завжди любила, але з часом ставлення до нього змінювалося. Якщо в дитинстві просто очікувала на подарунок, то зараз кожен новий рік – це рік трансформацій і змін для мене, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання», артистка Lida Lee. – Десь за два тижні до дня народження починаю відчувати, що наближаюся до свого нового року: підбиваю підсумки, планую, ставлю якісь поінти, які хочу виконати наступного року. І роблю це.

Lida Lee згадує – святкування дитячих днів народжень точно має пам’ятати вся родина, а особливо її батьки.

– У дитинстві мої дні народження завжди були гучними, тому що ми святкували величезною родиною, запрошували всіх друзів нашої сім’ї, в яких були діти. І я пам’ятаю, як одного разу ми з мамою звечора готували до свята всілякі смаколики та вирішили з татом пограти у квача, – з усмішкою згадує Lida Lee. – І ми так пограли, що коли я бігла з однієї кімнати в іншу, випадково вибила скло в міжкімнатних дверях. Усю ніч ми збирали осколки.

Часом бажані подарунки виявлялися зовсім не тими, на які так чекала майбутня артистка.

– Дуже мріяла, щоб мені на 16 років подарували собаку. І ось настав цей день, я прокидаюся з відчуттям, що сьогодні це станеться. Раптом чую скавчання з сусідньої кімнати. Думаю: «Боже, все, це він, мій йоркширський тер’єр, якого я так хотіла!», – ділиться Lida Lee. – Йду в коридор, а там сидять тато з мамою навкарачки та тримають у руках маленьку коробочку для прикрас у формі рожевої собачки (сміється). В неї вони поклали мою першу красиву золоту каблучку. Але тоді дуже засмутилася, бо хотіла собаку. Вже зараз, коли пригадую це, розумію, що було дуже смішно.

У житті співачки були й нестандартні святкування. Але цього року день народження майже співпав з фіналом зйомок реаліті «Кохання на виживання», яке невдовзі побачать глядачі Нового каналу. Тож Lida Lee вирушила в довгоочікувану відпустку.

– Цьогоріч святкую день народження за кордоном. 26 вересня у нас був фінал зйомок реаліті «Кохання на виживання». А далі я сіла в автівку й вирушила у подорож, – розповідає Lida Lee. – А колись взагалі відсвяткувала просто в літаку. В мене був концерт, і 29 вересня я майже весь день поверталася додому. Ввечері дісталася до Києва, мене зустріла родина, й ми всі разом поїхали вечеряти.

Вже чекаєте премʼєру нового сезону реаліті «Кохання на виживання»? Замислюєтеся над тим, чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах і чи до снаги їм випробування, які підготувала команда проекту та нова ведуча Lida Lee? Побачите дуже скоро. Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового