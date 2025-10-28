Lida Lee станет новой ведущей реалити Любовь на выживание

Известна дата премьерного выпуска! Уже 1 декабря в 22:00 на Новом канале стартует новый сезон с ведущей Lida Lee

Если вы еще не придумали, как проводить зимние вечера, у Нового канала для вас прекрасное решение. Зрителей ждут незабываемые истории 16-ти пар, которые будут испытывать свои чувства на прочность и проверять, действительно ли их любовь способна выдержать все. Этот сезон «Кохання на виживання» обещает быть особенно эмоциональным, ведь к командной работе над проектом приобщилась артистка Lida Lee, для которой эта роль стала настоящим телевизионным приключением.

– Быть ведущей «Кохання на виживання» – большая ответственность. Когда я шла на этот проект, даже не представляла, что буду настолько эмпатичной и стану так глубоко погружаться в жизнь чужих мне людей. А потом поняла: а как иначе? – признается ведущая реалити «Кохання на виживання», артистка Lida Lee. – Я проживала вместе с парами их особые моменты, наблюдала за тем, как они трансформируются, находят важные инсайты или открывают на что-нибудь глаза. Я определенно не ожидала, что будет именно так.

В течение четырех месяцев проекта ведущая не только наблюдала за парами, но и сама пережила полный спектр эмоций.

– Больше всего во время съемок мне нравилось то, что все истории любви пар – реальны. Они действительно пришли бороться за чувства. Ничего не придумано, все по-настоящему. Мы только подсвечивали ключевые моменты, – говорит Lida Lee. – Еще нравилось быть собой: громко смеяться, не сдерживать эмоций, иногда плакать, оставаться искренней. Эти четыре месяца стали настоящими эмоциональными качелями, и я даже проработала собственные внутренние моменты.

Lida Lee признается, что после съемок этого сезона не может оставаться равнодушной к проекту.

– Где бы я ни появлялась, советую всем смотреть новый сезон «Кохання на виживання», – с улыбкой поделилась Lida Lee. – Уверена, что он подарит нам очень много новых мемов и любимцев, много смеха и слез. От себя могу сказать, что это будет сенсационный сезон, потому что такого еще не было в других. А еще – моя любимая цифра 7. В следующем году должен быть седьмой сезон. И я больше люблю цифру 7, чем 6. Понимаете намек? (смеется).

Действительно ли любовь сильнее любых испытаний? Узнаете уже 1 декабря в 22:00 в реалити «Кохання на виживання».