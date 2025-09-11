Lida Lee рассказала о съемках Кохання на виживання во Львове

Новый каналКохання на виживанняНовости

Съемки шестого сезона реалити «Кохання на виживання», который зрители Нового канала увидят уже в этом году, на финишной прямой. Команда проекта и новая ведущая реалити артистка Lida Lee на днях вернулись в столицу с запада Украины, где отработали немало ярких съемочных дней. Впереди остались испытания для нескольких пар, выпуски с которыми будут сниматься в Киевской области. И пока между съемками небольшой перерыв, Lida Lee поделилась впечатлениями от съемочного процесса и пребывания во Львове.

– Период съемок во Львове был, как и другие, по-своему особенным: и интересными заданиями, и локациями, и парами, – поделилась ведущая реалити «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Но больше всего, наверное, запомнилась ночь обстрелов. Буквально рядом с нами упал шахед. Я сорвалась с кровати от звука, как он падает, и бежала вниз на паркинг. Было очень громко.

Несмотря на опасность и сложные съемки, Львов для ведущей Нового канала запомнился не только работой в кадре и взрывами, но и теплыми моментами, связанными с личной жизнью.

– Львов запомнится романтикой, – с улыбкой говорит Lida Lee. – Так приятно, когда тебя забирают после съемок, и есть время только для вас, чтобы погулять. Так что львовские воспоминания – о любви. Про кохання на виживання, конечно (улыбается).

Уже ждете премьеру нового сезона реалити «Кохання на виживання»? Задумываетесь над тем, удастся ли влюбленным парам сохранить чувства в экстремальных условиях и по силам ли им испытания, которые подготовила команда проекта и новая ведущая Lida Lee? Увидите очень скоро. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового

