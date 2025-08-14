Новый каналКохання на виживанняНовости

Топ-5 фильмов для свиданий: советует ведущая «Кохання на виживання» Lida Lee

Ведущая «Любовь на выживание» Lida Lee рассказала о списке любимых фильмов о любви

До премьеры нового сезона романтического реалити Нового канала «Кохання на виживання» остается несколько месяцев. И чтобы сделать ожидание более приятным, новая ведущая проекта Lida Lee подготовила для зрителей список любимых фильмов о любви

«Самый ценный корешок разделю с любимым»: что коллекционирует Lida Lee?

Некоторые пары, участвующие в новом сезоне реалити «Кохання на виживання», признались ведущей нового канала Lida Lee, что в отношениях им не хватает романтики. И артистка поделилась подборкой проверенных временем фильмов, способных подарить влюбленным часы сладких эмоций, тепла и искренних признаний. Эти фильмы – вечная классика, которую хочется пересматривать снова и снова. Если еще не видели что-нибудь из этого перечня – сейчас самое время.

– Если выбирать между просмотром фильма дома и в кинотеатре, то я выбрала бы второе, – говорит ведущая реалити «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Забронировать места в небольшом зале, где немного людей, и классно провести время. Ну и, конечно, заказать что-нибудь вкусненькое, а не готовить дома.

Топ-5 фильмов для влюбленных от Lida Lee:

  1. Романтическая драма «Дневник памяти» (2004 год)

Это красивая история большой, но непростой любви Ноя (Райан Гослинг) и Элли (Рейчел МакАдамс). Он – простой парень из рабочей семьи, она – дочь богатых родителей. Лето, которое они провели вместе, было полно страстей и мечтаний, но социальные различия и родительские запреты разлучили их. Через годы они снова встречаются, чтобы наконец решить, стоит ли дать шанс чувствам, которые так и не исчезли.

  1. Романтическая комедия «Только ты» (1994 год)

Вера в судьбу, неожиданная любовь и магия Италии. Прошло много лет после того, как маленькая Фэйт (Мариса Томэй) узнала от гадалки, что ее настоящая любовь носит имя Дэймон Брэдли (Роберт Дауни-младший). Она обручена с другим, но за несколько дней до свадьбы ей звонит друг ее жениха, который представляется Дэймоном Брэдли. Девушка бросает все дела и в поисках своего счастья отправляется за Деймоном в Италию.

  1. Романтическая комедия «Вам письмо» (1998 год)

Кэтлин Келли (Мэг Райан) – владелица небольшого и уютного книжного магазина, который остался ей в наследство от матери. Возле нее открывается большой книжный супермаркет, владельцем которого является Джо Фокс (Том Хенкс) – и с ним у Кэтлин немедленно возникает бизнес-конкуренция. Героиня отчаянно борется за свой магазин, находя утешение в интернет-переписке с незнакомцем. Они анонимно переписываются, не подозревая, кто на другом конце, и постепенно влюбляются друг в друга.

  1. Мелодрама «Неспящие в Сиэтле» (1993 год)

После смерти жены Сэм Болдуин (Том Хенкс) вместе с сыном переезжает в Сиэтл, надеясь оставить болезненные воспоминания позади, но ему это не удается. Накануне Рождества сын Сэма Джон звонит на радиошоу и рассказывает ведущему о горе отца и просит помочь ему найти для папы новую жену. Сотни женщин со всей страны пишут Сэму письма, и только одна из них понимает – Сэм и она созданы друг для друга.

  1. Мелодраматический фантастический фильм «Дом у озера» (2006 год)

Кейт Форстер (Сандра Буллок) после расставания с парнем покидает арендованный дом на берегу озера и оставляет в почтовом ящике записку для следующего жильца. Алекс Вайлер (Киану Ривз) находит это письмо и отвечает – таким образом между ними завязывается романтическая переписка. Если бы не одно но – через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время: он – в 2004 году, она – в 2006-м.

Уже ждете премьеру нового сезона реалити «Кохання на виживання»? Задумываетесь над тем, удастся ли влюбленным парам сохранить чувства в экстремальных условиях и по силам ли им испытания, которые подготовила команда проекта и новая ведущая Lida Lee? Увидите очень скоро. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового

