Lida Lee рассказала о курьезах в свой день рождения: что вспомнила певица

Сегодня, 29 сентября, день рождения отмечает ведущая реалити Нового канала «Кохання на виживання», артистка Lida Lee

От смешных ситуаций в детстве до неожиданных подарков от родителей и долгожданного путешествия. Ведущая реалити Нового канала «Кохання на виживання», артистка Lida Lee встречает новый год жизни. Певица рассказала, как изменилось отношение к празднику и где она будет праздновать день рождения в этом году.

– Я очень люблю свой день рождения и всегда любила, но со временем отношение к нему менялось. Если в детстве просто ждала подарка, то сейчас каждый новый год – это год трансформаций и изменений для меня, – говорит ведущая реалити «Кохання на виживання», артистка Lida Lee. – Где-то за две недели до дня рождения начинаю чувствовать, что приближаюсь к своему новому году: подвожу итоги, планирую, ставлю какие-то поинты, которые хочу выполнить в следующем году. И делаю это.

Lida Lee вспоминает – празднование детских дней рождений точно должна помнить вся семья, особенно ее родители.

– В детстве мои дни рождения всегда были шумными, потому что мы праздновали огромной семьей, приглашали всех друзей, у которых были дети. И я помню, как однажды мы с мамой с вечера готовили к празднику всевозможные вкусности и решили с папой поиграть в квача, – с улыбкой вспоминает Lida Lee. – И мы так поиграли, что когда я бежала из одной комнаты в другую, случайно выбила стекло в межкомнатной двери. Всю ночь мы собирали осколки.

Порой подарки оказывались совсем не теми, которых так ждала будущая артистка.

– Очень мечтала, чтобы мне на 16 лет подарили собаку. И вот наступил этот день, я просыпаюсь с ощущением, что сегодня это произойдет. Вдруг слышу – кто-то скулит в соседней комнате. Думаю: «Боже, все, это он, мой йоркширский терьер, которого я так хотела!», – делится Lida Lee. – Иду в коридор, а там сидят папа с мамой на корточках и держат в руках маленькую коробочку для украшений в форме розовой собачки (смеется). В нее они положили мое первое красивое золотое кольцо. Но тогда очень расстроилась, потому что хотела собаку. Уже сейчас, когда вспоминаю это, понимаю, что было очень смешно.

В жизни певицы были и нестандартные празднования. Но в этом году день рождения почти совпал с финалом съемок реалити «Кохання на виживання», которое скоро увидят зрители Нового канала. Lida Lee отправилась в долгожданный отпуск.

– В этом году праздную день рождения за границей. 26 сентября у нас был финал съемок реалити «Кохання на виживання». А дальше я села в автомобиль и отправилась в путешествие, – рассказывает Lida Lee. – А когда-то вообще отпраздновала прямо в самолете. У меня был концерт, и 29 сентября я почти весь день возвращалась домой. Вечером добралась до Киева, меня встретила семья, и мы все вместе поехали ужинать.

Уже ждете премьеру нового сезона реалити «Кохання на виживання»? Задумываетесь над тем, удастся ли влюбленным парам сохранить чувства в экстремальных условиях и по силам ли им испытания, которые подготовила команда проекта и новая ведущая Lida Lee? Увидите очень скоро. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового

