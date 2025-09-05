Как организовать идеальное свидание: идеи от Lida Lee

Съемки нового сезона романтического реалити «Кохання на виживання» еще продолжаются. А пока новая ведущая реалити Lida Lee подготовила подборку вариантов, как можно провести особенный вечер вдвоем

Топ-5 фильмов для свиданий: советует ведущая «Кохання на виживання» Lida Lee

Хотите удивить любимого человека и подарить ему незабываемые эмоции? Свидание – это всегда отличная идея. Ведущая реалити «Кохання на виживання» артистка Lida Lee поделилась своими любимыми идеями, которые помогут спланировать яркое и по-настоящему романтическое свидание.

Аренда кинотеатра

– Вы можете забронировать небольшой зал в кинотеатре только для двоих, насладиться фильмом наедине, заказать изысканные блюда и создать по-настоящему романтическую атмосферу, – советует ведущая реалити «Кохання на виживання» артистка Lida Lee.

Аттракционы

– Совместить детство с адреналином. Пойти на разные горки, попробовать картинг, VR, – говорит Lida Lee. – А еще поиграть с разными автоматами, где нужно забросить мяч в кольцо, ударить грушу, поиграть в дартс и выиграть для любимой игрушку. Это очень весело и интересно.

Экстрим

– Очень крутые экстремальные свидания – полетать вместе в аэротрубе или погрузиться с аквалангом и вместе поплавать под водой, разглядывая красивых рыбок.

Романтический вечер

– Заказать для нее красивое белье в подарок, но обязательно угадать с размером, – смеется Lida Lee. – Устроить вкусный ужин и вместе провести ночь. Здесь можно много фантазировать, например, снять номер в отеле со СПА, поэкспериментировать с сексуальными игрушками или устроить свидание в стиле «50 оттенков серого».

Уже ждете премьеру нового сезона реалити «Кохання на виживання»? Задумываетесь над тем, удастся ли влюбленным парам сохранить чувства в экстремальных условиях и по силам ли им испытания, которые подготовила команда проекта и новая ведущая Lida Lee? Увидите очень скоро. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового