Lida Lee – ведуча Кохання на виживання 6 сезон – розповіла, що колекціонує

Певица Lida Lee стала новой ведущей реалити «Кохання на виживання» на Новом канале, съемки которого продолжаются прямо сейчас. Она рассказала, какое хобби сопровождает ее уже более восьми лет и помогает сохранить самые ценные моменты жизни

Кто-то из каждого путешествия привозит домой магнитики, у кого-то каждый поход в магазин duty free заканчивается покупкой новых духов, а кто-то во время путешествий пополняет коллекцию шляп или солнцезащитных очков. А вот у ведущей реалити «Кохання на виживання» певицы Lida Lee есть особое увлечение – она собирает корешки от билетов, за каждым из которых стоит особая история. Идея коллекционировать эти корешки возникла не случайно.

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– Началась эта история еще со времен, когда я работала вокалисткой в международном проекте с девушкой-диджеем. За это время мы посетили 25 стран, среди них – Тайвань, Непал, Вьетнам, Колумбия, – вспоминает ведущая реалити «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – И именно с тех путешествий я начала коллекционировать воспоминания с помощью корешков от билетов. Понимала, что вряд ли когда-нибудь вернусь именно в те страны, а в памяти хотелось это как-то зафиксировать. И представляла себе такую карту мира, на которую буду крепить эти корешки. Но прошло уже больше восьми лет, а я до сих пор этого не сделала. Пока они лежат в коробке и ждут момента, когда куплю эту карту, прикреплю их и буду подходить к ней и вспоминать путешествия.

Среди десятков корешков есть один, на который Лида не может смотреть без улыбки.

– Самый дорогой корешок, пожалуй, тот, который связан с поездкой всей моей семьи в Тенерифе. Ведь каждый раз, как вижу его, возникают теплые воспоминания, – говорит Lida Lee. – Это впервые в жизни я отдыхала со всей семьей – с мамой, отцом, братом, с его женой. Как раз тогда брат сделал ей предложение (улыбается). И это такие трогательные воспоминания для меня, потому что после мы уже не отдыхали все вместе. А следующий самый ценный корешок будет тот, который я разделю с любимым человеком.

В списке Лиды много стран, где она никогда не была, но очень хочет там оказаться. И, конечно, каждое путешествие – это еще одна маленькая бумажка, которая когда-нибудь попадет на карту.

– Очень хочу в Сингапур, а еще мечтаю посетить Америку, увидеть ее своими глазами. И Антарктиду, и Шотландию, – поделилась Lida Lee. – У меня есть мечта – полностью заполнить карту корешками от билетов, чтобы на ней не было свободного места. Хочу посетить все уголки этого мира!

Уже ждете премьеру нового сезона реалити «Кохання на виживання»? Задумываетесь над тем, удастся ли влюбленным парам сохранить чувства в экстремальных условиях и по силам ли им испытания, которые подготовила команда проекта и новая ведущая Lida Lee? Увидите очень скоро. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового